L'Inter è al lavoro per rinforzare la difesa, reparto che anche numericamente ha perso due profili come Acerbi e De Vrij

Matteo Pifferi Redattore 3 luglio - 14:28

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In attesa dell'ufficialità di Provedel, l'Inter è al lavoro per rinforzare la difesa, reparto che anche numericamente ha perso due profili come Acerbi e De Vrij.

Nelle scorse settimane si è parlato con insistenza di Oumar Solet, difensore francese dell'Udinese, ma la trattativa tra i club si è arenata anche per una scelta dell'Inter. In questi giorni, invece, il profilo prescelto sembra essere diventato Trevoh Chalobah, in uscita dal Chelsea e desideroso di provare un'esperienza in Italia, con il Como altrettanto interessato.

Fabrizio Romano, sul suo canale WhatsApp, ha proprio escluso il profilo di Solet per la difesa dell'Inter: "Oumar Solet si può escludere dalla lista Inter allo stato attuale: contatti totalmente interrotti da 20 giorni. L’Udinese resta aperta a cederlo per oltre 25 milioni", il commento dell'esperto di mercato.