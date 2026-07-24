L'Inter ha dovuto più volte rivedere la propria strategia sul mercato. La priorità è sempre stata l'esterno destro per rimpiazzare Dumfries, ma i mancati arrivi di Palestra e Khalaili, ha fatto spostare il focus. La dirigenza nerazzurra ha adesso un altro obiettivo prioritario, il difensore centrale. C'è un nome che all'interno del club che mette d'accordo tutti ed è quello di Cristian Romero.

"Un’opportunità sbucata all’improvviso, visto che sono stati gli Spurs a proporlo in occasione dei primi approcci per Spence, è diventata con il passare dei giorni qualcosa di più. Ad oggi, addirittura, è da ritenere una priorità. Vero che costa tanto, anche di più dello stesso Spence, visto che si sfiora quota 50 milioni, secondo le pretese del club inglese, ma l’argentino è considerato un innesto in grado di alzare il livello della squadra. Nella visione di Chivu permetterebbe di giocare più alti e di essere sempre aggressivi nel recupero del pallone", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Nel frattempo, Marotta e Ausilio si dovranno adoperare per ottenere le condizioni più favorevoli dal Tottenham. Ovvio che l’ideale sia un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Peraltro, il fatto che lo stesso Romero voglia andare via e che De Zerbi abbia già deciso di farne a meno potrebbe agevolare l’Inter. E' probabile che già nelle prossime ore ci sia un nuovo contatto con l’entourage di Romero".

"Ausilio ieri è rientrato da Donaueschingen, dove oggi sbarcherà Marotta, e già nel week-end potrebbe esserci qualche novità. Il centrale della Seleccion apprezza l’interessamento dell’Inter e tornerebbe volentieri in Serie A, già vissuta con Genoa e Atalanta. Sulle sue tracce c’è pure il Barcellona, ma sembra che, al momento, la preferenza vada proprio alla squadra nerazzurra. La sua leva, dunque, potrebbe rivelarsi utile nella trattativa con gli Spurs. Intanto, l’Inter ha imboccato la nuova strada…".

(Corriere dello Sport)