Finalmente in casa Inter inizia a muoversi qualcosa per quanto riguarda le uscite. La rosa nerazzurra ha bisogno di essere sfoltita, sono tanti gli esuberi da piazzare e sarà importante agire in fretta perché alcune entrate sono inevitabilmente legate proprio a chi è fuori dal progetto di Chivu.

L’affollamento è in particolare a centrocampo, tanto da frenare le manovre per Jones, oggetto dei desideri di Chivu. Ebbene, le novità arrivano proprio da quel reparto. Il Sassuolo, infatti, ha manifestato interesse per Asllani, reduce dal doppio prestito al Torino e al Besiktas. La squadra neroverde ha bisogno di rinforzi in mediana, dopo il grave infortunio di Konè e la probabile partenza di Thorstvedt", sottolinea il Corriere dello Sport.

Getty Images

"Da capire, però, con quale formula si possa mettere in piedi l’operazione. In viale Liberazione vorrebbero una cessione a titolo definitivo, con un incasso che si avvicini ai 10 milioni di euro. In aggiunta, il Monza ha chiesto Akinsanmiro e Massolin, entrambi in prestito. L’Inter ha aperto, ma i discorsi vanno approfonditi. In ogni caso, il club nerazzurro farà in modo di non perderne completamente il controllo".

Getty

"Al di là di Asllani, Akinsanmiro e Massolin, il “caso” più spinoso resta quello di Frattesi. L’addio ormai è deciso, ma manca la destinazione. Il Nottingham Forrest non si è fatto più sentire. Mentre l’ex-Sassuolo spera sempre in Spalletti e nella Juventus".

(Corriere dello Sport)