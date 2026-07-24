Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Del mercato dell'Inter e del grande obiettivo Romero per la difesa nerazzurra ha parlato, sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano:

"Inter-Romero, è una notizia concreta. Cioè, in questo momento l'Inter, posso garantirvelo, sta lavorando sul colpo Romero. Vi confermo al 200% che l'Inter sta trattando Cuti Romero. L'Inter ha trattato e ha già parlato col Tottenham, quindi c'è già stato un contatto tra club. Vi ho detto nelle ultime 48 ore, ci sarà un contatto questa settimana anche tra l'Inter e l'entourage di Cuti Romero, da quello che mi risulta, questo contatto c'è stato. L'Inter ha iniziato a parlare non solo con il Tottenham, ma anche con l'entourage del Cuti Romero. Quindi l'Inter sta lavorando sui numeri di questa operazione. Numeri a livello di ingaggio, numeri a livello di cartellino. Inter al lavoro. Non vi sto dicendo che Romero all'Inter è fatta, però l'Inter ci sta lavorando".

Getty

"Quindi è partito il discorso Romero, per l'Inter è una priorità. Vi ripeto il discorso che vi ho fatto, l'Inter ha i fari su Romero e per questo ha messo in stand-by anche il discorso dell'esterno. Poi arriverà un esterno all'Inter, chiaramente, ma oggi la priorità dell'Inter è capire se e come si può fare Romero. Quindi è partito questo discorso con il Tottenham e con gli agenti del giocatore. Ripeto, seguiremo sviluppi, ma l'Inter a livello di contatti è partita col Tottenham e ha avuto un contatto diretto, notizie di questa serata, di questa notte, anche con l'entourage di Romero".