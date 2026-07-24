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L'Inter, come noto, cerca un difensore dopo le uscite di Acerbi, Darmian e De Vrij. Tra i primi nomi sondati dai nerazzurri in questo mercato c'era il centrale difensivo dell'Udinese Oumar Solet . La trattativa sembrava dirigersi verso la fumata bianca, ma poi le discussioni si sono fermate.

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"L'occasione a Solet si è presentata subito a fine campionato quando l'Inter ci ha messo talmente gli occhi addosso da trovare un accordo lampo col giocatore (2,4 milioni per 5 anni) e un altro con l'Udinese che prevedeva un prestito oneroso con obbligo di riscatto al primo punto conquistato a febbraio 2027, salvo poi piantare il piede sul freno per un brusco stop, palesando dubbi e riserve per due motivi", si legge sul Messaggero Veneto.

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"Il primo è riconducibile alla richiesta economica di Gino Pozzo che per Solet vuole non meno di 25 milioni, mentre il secondo è sorto dopo un paio di visite specialistiche a cui lo staff nerazzurro ha sottoposto il giocatore, sollevando forti dubbi a causa di un presunto problema cronico alla cartilagine di un ginocchio, un problema che potrebbe gravare soprattutto in caso di impegni ravvicinati. Perplessità e sospetti tutte da di-mostrare, tra l'altro, perché So-let è stato tra i più presenti nell'ultima stagione con 35 partite giocate per 2961 minuti di gioco", aggiunge il quotidiano.