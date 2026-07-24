Per il Messaggero Veneto l'Inter ha riscontrato alcuni problema dopo una visita specialistica
VIDEO FCIN1908 / Inter, finezza di Barella: rabona per servire Pio Esposito
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiL'Inter, come noto, cerca un difensore dopo le uscite di Acerbi, Darmian e De Vrij. Tra i primi nomi sondati dai nerazzurri in questo mercato c'era il centrale difensivo dell'Udinese Oumar Solet. La trattativa sembrava dirigersi verso la fumata bianca, ma poi le discussioni si sono fermate.
"L'occasione a Solet si è presentata subito a fine campionato quando l'Inter ci ha messo talmente gli occhi addosso da trovare un accordo lampo col giocatore (2,4 milioni per 5 anni) e un altro con l'Udinese che prevedeva un prestito oneroso con obbligo di riscatto al primo punto conquistato a febbraio 2027, salvo poi piantare il piede sul freno per un brusco stop, palesando dubbi e riserve per due motivi", si legge sul Messaggero Veneto.
"Il primo è riconducibile alla richiesta economica di Gino Pozzo che per Solet vuole non meno di 25 milioni, mentre il secondo è sorto dopo un paio di visite specialistiche a cui lo staff nerazzurro ha sottoposto il giocatore, sollevando forti dubbi a causa di un presunto problema cronico alla cartilagine di un ginocchio, un problema che potrebbe gravare soprattutto in caso di impegni ravvicinati. Perplessità e sospetti tutte da di-mostrare, tra l'altro, perché So-let è stato tra i più presenti nell'ultima stagione con 35 partite giocate per 2961 minuti di gioco", aggiunge il quotidiano.
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