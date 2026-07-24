Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ospite di Cronache Mondiali, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell'Inter della mancanza del sostituto di Dumfries a destra:

"Io non riesco ad arrivare troppo in là coi ragionamenti. Detto che effettivamente se sei nelle mani di un fondo speculativo che fa un certo tipo di ragionamenti, devi sempre sperare che gli incastri vadano bene. Perché se non prendi giocatori di primissimo piano, poi devi essere bravo a pescare i Bisseck a 7 milioni, che poi diventa un titolare, Pio Esposito tu ce l'avevi in rosa, Sucic probabilmente diventerà un titolare. Devi riuscire a fare queste cose qua. Quando fai queste cose qua, a volte ti vanno bene, altre volte magari le sbagli. Devi essere anche un po' fortunato. Però, la cosa che ha funzionato fino adesso, al netto dei cambi di proprietà, alternanze e questo e quell'altro, è che la dirigenza dell'Inter è sempre stata in grado di fare un piatto più che appetitoso. Al punto che, nonostante tutte le estati arrivino a dirti: il mercato non va bene, non arrivano i giocatori, questo non è buono, quest'altro chi lo sa, poi inizia la stagione e ti puntano il dito e ti dicono, devi vincere te. Quindi evidentemente se tutti poi arrivano a dirti, devi vincere te, è perché la rosa che riescono a mettere insieme è una rosa competitiva".

"Qualcuno dice perché ci sono sempre gli stessi. Ma questa non è una notizia. Il fatto di avere sei, sette giocatori che ti tengono su la baracca da tanto tempo, è esattamente il motivo per cui sei competitivo. A questi devi aggiungere giocatori che poi speri diventino quegli altri giocatori. Però adesso tu hai Lautaro, Barella, Dimarco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Bastoni, giocatori che sono lì da tanto, che sono esattamente la tua fortuna. Qualcuno dice, quest'estate non sta succedendo niente, l'Inter è completamente in palla. Sulla corsa di destra sì, perché tu speravi di averlo già risolto quel problema. Speravi prima di prendere Palestra, sappiamo come sono andate le cose. E poi, nella loro testa, Khalaili era un'alternativa super valida. Per loro andava benissimo come Palestra. È saltato anche quello, il fatto di non avere un titolare a destra è un problema. Sul resto non hanno nessun genere di ansia".