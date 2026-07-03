Il club nerazzurro considera prioritario arrivare al giocatore 21enne che è considerato in linea con la politica di Oaktree

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 21:30)

Parti ormai vicino ad un accordo definitivo. La Gazzetta dello Sport parla di Anan Khalaili come del giocatore prescelto dall'Inter come esterno destro (dopo il due di picche incassato da Palestra).

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"È per il club il profilo ideale a cui affidare la fascia destra. Negli ultimi giorni la dirigenza nerazzurra ha mosso passi importanti, sia per trovare un accordo con il giocatore sia per raggiungere una quadra con l'Union Saint-Gilloise. E se non ci saranno intoppi il calciatore firmerebbe un contratto quinquennale di poco superiore al milione e mezzo di euro a stagione. Dall'altra parte non manca molto nemmeno per l'accordo con la dirigenza belga", si legge sulla rosea.

Le parti quindi sono vicine all'accordo: l'USG aveva fatto una richiesta superiore ai 25 mln di euro. Ma "Il pressing dell'Inter sta funzionando e una squadra definitiva potrebbe trovarsi attorno ad una proposta di 23 circa con qualche bonus eventuale in aggiunta".

Una distanza davvero ridotta, così il giocatore sembra adesso vicino allo sbarco a Milano. Un colpo che sarebbe pienamente in linea con la politica della proprietà perché l'israeliano ha 21 anni, è ritenuto affidabile e ha margini di crescita importanti.

(Fonte: GdS)