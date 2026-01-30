La strada per riportare Ivan Perisic all'Inter rimane in salita: i nerazzurri vorrebbero scommettere ancora sull'esterno croato, che da par suo non ha nascosto la volontà di tornare a Milano. Il PSV Eindhoven, tuttavia, non intende facilitare l'uscita del giocatore, come scrive il Corriere dello Sport: "Era chiaro a tutti già nei giorni scorsi che l'eventuale uscita del PSV dalla Champions League non avrebbe rappresentato da sola una condizione sufficiente per permettere all'Inter di riabbracciare Ivan Perisic. Ne era consapevole lo stesso Chivu, costretto in queste settimane a fronteggiare l'emergenza a destra con il solo Luis Henrique e qualcuno da adattare all'occorrenza.

Darmian, rientrato ormai da settimane in gruppo, evidentemente continua a non offrire le giuste garanzie. L'allenatore ha provato a far valere le sue ragioni nei continui confronti con la dirigenza, sperando qualcosa si sbloccasse prima possibile. Così non è stato. Almeno fino a questo momento, nonostante la deroga della proprietà sul fascicolo del croato che evidentemente non rientra nei noti paletti fissati. Il mercato ancora aperto lascia margine per ribaltoni, per cui mai dire mai, ma ieri pomeriggio non hanno ricevuto segnali rassicuranti".

"Di certo dall'incontro tra il club olandese e l'entourage dell'esterno croato non è arrivata la fumata bianca che Marotta e Ausilio speravano. Scardinato il muro giallo in Germania, al momento rimane invalicabile quello eretto dal PSV. Non ne fanno evidentemente una questione economica, considerando che l'Inter si è comunque detta disposta a inserire un indennizzo ragionevole per il trasferimento di Perisic, a un anno e mezzo dalla scadenza del suo contratto. Perisic intanto attende ancora con le dita incrociate. Ci sarà tempo fino a lunedì, giorno in cui chiuderà il mercato e casualmente anche il compleanno dell'esterno. Spegnerà 37 candeline. Ha chiaro in mente il regalo che vorrebbe, l'ha ribadito lui stesso nel vertice di ieri".