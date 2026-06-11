L'Inter ha puntato con forza Ivan Provedel per la porta e ieri è andato in scena in sede un incontro diretto col suo procuratore

Marco Astori Redattore 11 giugno 2026 (modifica il 11 giugno 2026 | 13:46)

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L'Inter ha puntato con forza Ivan Provedel per la porta e ieri è andato in scena in sede un incontro diretto col suo procuratore. Ecco cos'è emerso secondo il Corriere dello Sport: "Le parti hanno chiarito i propri punti di vista, senza però trovare un accordo.

Provedel lascerebbe a Roma non soltanto la titolarità, ma anche un anno di contratto a circa 2 milioni di euro, più di quanto l’Inter sia disposta e in un certo senso anche costretta a mettere sul piatto. La proposta dei nerazzurri non supererà infatti per una questione di buonsenso e gerarchie il milione e mezzo che percepisce Martinez, destinato come detto a essere il titolare.

Sta ora a Provedel decidere se accettare tali condizioni, prima che il suo procuratore si presenti da Lotito per chiederne formalmente la cessione (l’Inter vuole mettere sul piatto circa 3 milioni) dopo qualche primo informale approccio già avvenuto".