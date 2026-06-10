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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Provedel, trattativa partita ufficialmente oggi: lnter non spenderà più di…”
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Di Marzio: “Provedel, trattativa partita ufficialmente oggi: lnter non spenderà più di…”
Oggi, come riportato ampiamente, l'Inter ha incontrato l'agente di Ivan Provedel: gli aggiornamenti da Gianluca Di Marzio
Oggi, come riportato ampiamente, l'Inter ha incontrato l'agente di Ivan Provedel, il portiere scelto per completare il reparto e andare in coppia con Martinez.
Come conferma Gianluca Di Marzio a Calciomercato l'Originale, "la trattativa è partita in modo ufficiale oggi per cercare l'accordo sull'ingaggio: si cercherà l'intesa per poi trattare con Lotito, l'Inter non vuole spendere più di 2-3 milioni di euro".
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