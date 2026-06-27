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CdS – Mercato Inter in salita: “Anche per Provedel non è ancora fatta: manca…”

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L'Inter non ha ancora chiuso nessun acquisto nonostante diverse trattative avviate: il commento del CorSport
Matteo Pifferi Redattore 

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Sembrava essere questa la settimana giusta per il primo rinforzo dell'Inter con diversi file aperti. Sfumata però l'operazione Palestra, andato al Chelsea, i nerazzurri si sono presi del tempo per fare delle valutazioni sul mercato.

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Anche la trattativa con la Lazio per Ivan Provedel non ha subito l'accelerata decisiva per un semplice motivo: l'intesa con il giocatore è totale ma manca ancora l'ok definitivo del presidente della Lazio Claudio Lotito.

Inter Provedel
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"In generale, con più fronti ancora aperti, incluso quello che porta a Provedel (manca ancora l'ok definitivo di Lotito), il percorso dei dirigenti dell'Inter in questo momento è sicuramente in salita. Non vuol dire che lo rimarrà a lungo, anche perché in viale della Liberazione hanno già dimostrato di saper uscire brillantemente dalle situazioni di difficoltà e superare con destrezza gli imprevisti che possono capitare in una finestra di mercato. Dopotutto - potrebbe dirsi - il mercato non è neanche ufficialmente iniziato", il commento del Corriere dello Sport.

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