Anche la trattativa con la Lazio per Ivan Provedel non ha subito l'accelerata decisiva per un semplice motivo: l'intesa con il giocatore è totale ma manca ancora l'ok definitivo del presidente della Lazio Claudio Lotito.

"In generale, con più fronti ancora aperti, incluso quello che porta a Provedel (manca ancora l'ok definitivo di Lotito), il percorso dei dirigenti dell'Inter in questo momento è sicuramente in salita. Non vuol dire che lo rimarrà a lungo, anche perché in viale della Liberazione hanno già dimostrato di saper uscire brillantemente dalle situazioni di difficoltà e superare con destrezza gli imprevisti che possono capitare in una finestra di mercato. Dopotutto - potrebbe dirsi - il mercato non è neanche ufficialmente iniziato", il commento del Corriere dello Sport.