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Inter, Wesley profilo molto apprezzato: “Pista molto complessa, Gasperini lo valuta…”

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L'Inter tiene d'occhio diversi profili per la fascia destra. Un obiettivo importante è anche Wesley, tenuto monitorato dalla dirigenza nerazzurra
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Inter tiene d'occhio diversi profili per la fascia destra. Uno di questi è Khalaili dell'Union SG, ma anche Diaby e Norton-Cuffy. Un obiettivo importante è anche Wesley della Roma, tenuto monitorato dalla dirigenza nerazzurra.

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Getty Images

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Un altro profilo molto apprezzato è quello di Wesley della Roma. Ma si tratta di una pista parecchio complessa, considerando che la dirigenza giallorossa ha risposto picche proprio al Chelsea prima che i Blues virassero su Palestra. È vero che la Roma deve rispettare i vincoli firmati nel settlment agreement con la Uefa e non ha ancora raggiunto le plusvalenze promesse, ma la sensazione è che Gasperini reputi il brasiliano il meno sacrificabile tra tutti i gioielli della sua boutique. Così l’Inter è rientrata in una profonda fase di valutazioni, per non sparare a salve in una zona cruciale nel gioco di Chivu e dell’intera squadra nerazzurra".

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