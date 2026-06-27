L'Inter tiene d'occhio diversi profili per la fascia destra. Uno di questi è Khalaili dell'Union SG, ma anche Diaby e Norton-Cuffy. Un obiettivo importante è anche Wesley della Roma, tenuto monitorato dalla dirigenza nerazzurra.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Un altro profilo molto apprezzato è quello di Wesley della Roma. Ma si tratta di una pista parecchio complessa, considerando che la dirigenza giallorossa ha risposto picche proprio al Chelsea prima che i Blues virassero su Palestra. È vero che la Roma deve rispettare i vincoli firmati nel settlment agreement con la Uefa e non ha ancora raggiunto le plusvalenze promesse, ma la sensazione è che Gasperini reputi il brasiliano il meno sacrificabile tra tutti i gioielli della sua boutique. Così l’Inter è rientrata in una profonda fase di valutazioni, per non sparare a salve in una zona cruciale nel gioco di Chivu e dell’intera squadra nerazzurra".