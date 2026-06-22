Ci sono aggiornamenti ed è in qualche modo legato a Cambiaso, perché su Palestra c'era anche il Chelsea, ma non così forte. L'Inter sta cercando di definire, di chiudere questa operazione, oggi incontro anche informale, ma sicuramente se ne parlerà tra Percassi e Marotta in Lega. È tutto definito col giocatore, manca solo un dettaglio che è la durata del contratto: quattro anni più uno di opzione, oppure cinque anni. Per il resto la cifra sarà superiore, seppur di poco, ai 50 milioni. Sarà circa 52, si parla di 47 più 5 di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. Dettagli da definire.