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calciomercato
Mediaset – Palestra all’Inter per 52 mln suddivisi così. E ci sarà anche…
L'Inter è sempre più vicina alla firma di Marco Palestra. Oggi nuovo incrocio tra Inter e Atalanta a margine dell'assemblea Figc, queste le ultime secondo quanto riportato da Sportmediaset:
Ci sono aggiornamenti ed è in qualche modo legato a Cambiaso, perché su Palestra c'era anche il Chelsea, ma non così forte. L'Inter sta cercando di definire, di chiudere questa operazione, oggi incontro anche informale, ma sicuramente se ne parlerà tra Percassi e Marotta in Lega. È tutto definito col giocatore, manca solo un dettaglio che è la durata del contratto: quattro anni più uno di opzione, oppure cinque anni. Per il resto la cifra sarà superiore, seppur di poco, ai 50 milioni. Sarà circa 52, si parla di 47 più 5 di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. Dettagli da definire.
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