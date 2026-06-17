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Inter, Trevisani: “Jones buon colpo, ma non ci spenderei assolutamente 30 se potessi prendere…”

Inter, Trevisani: “Jones buon colpo, ma non ci spenderei assolutamente 30 se potessi prendere…” - immagine 1
A Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista, ha risposto così sul possibile approdo di Curtis Jones all'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista, ha risposto così sul possibile approdo di Curtis Jones all'Inter.

Inter Curtis Jones
Getty Images

"Se Curtis Jones sarebbe un ottimo colpo per l'Inter? Un buon colpo. Se spenderei più volentieri 30 milioni per lui che per Atta? Assolutamente no".

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