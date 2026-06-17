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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Trevisani: “Jones buon colpo, ma non ci spenderei assolutamente 30 se potessi prendere…”
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Inter, Trevisani: “Jones buon colpo, ma non ci spenderei assolutamente 30 se potessi prendere…”
A Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista, ha risposto così sul possibile approdo di Curtis Jones all'Inter
Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista, ha risposto così sul possibile approdo di Curtis Jones all'Inter.
"Se Curtis Jones sarebbe un ottimo colpo per l'Inter? Un buon colpo. Se spenderei più volentieri 30 milioni per lui che per Atta? Assolutamente no".
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