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Sky – Inter, fatta per Provedel: ecco quando ci saranno le visite mediche

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Ivan Provedel diventerà un nuovo giocatore dell'Inter nei prossimi giorni: ecco quando svolgerà le visite mediche secondo Sky Sport
Matteo Pifferi Redattore 

Ormai è tutto fatto per Ivan Provedel all'Inter. Sarà lui a prendere il posto lasciato vacante dopo la partenza di Sommer.

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Secondo quanto riportato da Sky Sport, il suo arrivo a Milano dovrebbe avvenire ad inizio settimana, probabilmente martedì con le visite mediche attualmente prefissate per mercoledì o giovedì.

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Getty Images

L'operazione Provedel sarà dunque ufficializzata entro la prossima settimana: 3 mln di euro la cifra che incasserà la Lazio.

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