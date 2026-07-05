Ormai è tutto fatto per Ivan Provedel all'Inter. Sarà lui a prendere il posto lasciato vacante dopo la partenza di Sommer.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, fatta per Provedel: ecco quando ci saranno le visite mediche
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Sky – Inter, fatta per Provedel: ecco quando ci saranno le visite mediche
Ivan Provedel diventerà un nuovo giocatore dell'Inter nei prossimi giorni: ecco quando svolgerà le visite mediche secondo Sky Sport
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Secondo quanto riportato da Sky Sport, il suo arrivo a Milano dovrebbe avvenire ad inizio settimana, probabilmente martedì con le visite mediche attualmente prefissate per mercoledì o giovedì.
L'operazione Provedel sarà dunque ufficializzata entro la prossima settimana: 3 mln di euro la cifra che incasserà la Lazio.
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