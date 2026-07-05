Mediaset: “Khalaili all’Inter: l’obiettivo è fargli fare le visite mediche entro…”

Khalaili, tra l'altro, oggi non è stato schierato dall'allenatore del club belga nell'amichevole contro la Steaua Bucarest, un chiaro segnale che l'Union SG ha preferito non correre rischi.

"L’Inter, raggiunto l'accordo con l’entourage dell’israeliano, è al lavoro per colmare la distanza tra la propria offerta e la richiesta dell’Union, ma i dialoghi degli ultimi giorni sono stati molto proficui: il trasferimento dovrebbe concludersi per una cifra di poco superiore ai 25 milioni di euro.