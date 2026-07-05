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Mediaset: “Khalaili all’Inter: l’obiettivo è fargli fare le visite mediche entro…”

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Arrivano sempre più conferme in merito alla trattativa che dovrebbe portare Anan Khalaili dall'Union Saint Gilloise all'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Arrivano sempre più conferme in merito alla trattativa che dovrebbe portare Anan Khalaili dall'Union Saint Gilloise all'Inter. In Israele addirittura danno l'affare per fatto, un'operazione da 25 mln più bonus con visite mediche nei prossimi giorni prima di firmare il contratto di 5 anni a 1,8 mln a stagione.

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Khalaili, tra l'altro, oggi non è stato schierato dall'allenatore del club belga nell'amichevole contro la Steaua Bucarest, un chiaro segnale che l'Union SG ha preferito non correre rischi.

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Getty

"L’Inter, raggiunto l'accordo con l’entourage dell’israeliano, è al lavoro per colmare la distanza tra la propria offerta e la richiesta dell’Union, ma i dialoghi degli ultimi giorni sono stati molto proficui: il trasferimento dovrebbe concludersi per una cifra di poco superiore ai 25 milioni di euro.

L'obiettivo è quello di arrivare alle visite mediche entro la metà della prossima settimana per poi poter avere l'erede di Dumfries in ritiro", si legge su Sport Mediaset.

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