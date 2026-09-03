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Chiuso il calciomercato ora è tempo di far parlare il campo. Questo il giudizio del Corriere della Sera sugli acquisti dell'Inter e sugli obiettivi dei nerazzurri:

Getty Images

"Caccia all’Inter. Il mercato, con i suoi 1,12 miliardi di euro spesi complessivamente dai 20 club di serie A, non ha cambiato la trama generale del torneo: i nerazzurri di Chivu erano e restano la squadra di battere. L’inserimento dei tre inglesi Jones, Spence e Stones ha aggiunto quantità e qualità a una rosa già formidabile, che adesso ha tutto per correre su più fronti, puntando al bis scudetto ma anche a lasciare il segno in Champions. Proprio la grande coppa, che scatta la prossima settimana con la prima giornata del maxi girone, sarà come sempre una delle variabili chiave".