Ufficializzato John Stones, l'Inter non molla la pista Cristian Romero per la difesa: ma in rosa c'è ancora da inserire il successore di Denzel Dumfries
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Ufficializzato John Stones, l'Inter non molla la pista Cristian Romero per la difesa: ma in rosa c'è ancora da inserire il successore di Denzel Dumfries a destra.
Sul nome possibile, Repubblica è sicura: "Per Chivu è Spence l'erede dell'olandese, ma si cerca ancora un'intesa con il club londinese, che pretende 40 milioni.
Non va esclusa la soluzione sostenibile, che l'Inter ha già in casa. Diouf ha convinto Chivu, ma il tecnico non è ancora sazio di acquisti".
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