Ufficializzato John Stones, l'Inter non molla la pista Cristian Romero per la difesa: ma in rosa c'è ancora da inserire il successore di Denzel Dumfries

Marco Astori
vieri

VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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Ufficializzato John Stones, l'Inter non molla la pista Cristian Romero per la difesa: ma in rosa c'è ancora da inserire il successore di Denzel Dumfries a destra.

Spence e non solo. Inter al lavoro ancora sull'esterno destro dopo l'addio a Dumfries
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Sul nome possibile, Repubblica è sicura: "Per Chivu è Spence l'erede dell'olandese, ma si cerca ancora un'intesa con il club londinese, che pretende 40 milioni.

Spence
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Non va esclusa la soluzione sostenibile, che l'Inter ha già in casa. Diouf ha convinto Chivu, ma il tecnico non è ancora sazio di acquisti".

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