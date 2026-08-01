VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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Ufficializzato John Stones, l'Inter non molla la pista Cristian Romero per la difesa: ma in rosa c'è ancora da inserire il successore di Denzel Dumfries a destra.

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Sul nome possibile, Repubblica è sicura: "Per Chivu è Spence l'erede dell'olandese, ma si cerca ancora un'intesa con il club londinese, che pretende 40 milioni.

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Non va esclusa la soluzione sostenibile, che l'Inter ha già in casa. Diouf ha convinto Chivu, ma il tecnico non è ancora sazio di acquisti".