VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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Che Romero sia un obiettivo dell'Inter è cosa abbastanza nota, anche dopo aver ingaggiato John Stones. L'Inter sta continuando a lavorare al difensore del Tottenham, come segnala anche Espn Argentina. Le parole di Leo Paradizo:

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La prima cosa che confermeremo qui è che Cuti Romero, cosa abbastanza prevedibile, non continuerà al Tottenham. Al Tottenham non resta. La seconda cosa che sono in grado di confermare, questa è un'informazione verificata oggi di prima mano, è che c'è un accordo verbale tra il Tottenham... Accordo verbale tra i club. Ho perfino la cifra con cui l'Inter pagherà: l'accordo tra Inter e Tottenham è di 40 milioni di euro. Cuti Romero ha già manifestato la volontà di andarci. Dico anche un'altra cosa: fino a un anno fa Cuti Romero aveva una valutazione diversa. Era valutato 60 milioni di euro.