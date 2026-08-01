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Del mercato dell'Inter ha parlato, sul suo canale YouTube, l'esperto Fabrizio Romano. Il punto sul Cuti Romero e sulla trattativa con il Tottenham:

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Sull'Inter e Cuti Romero sta venendo fuori di tutto di più. Siamo passati in pochi giorni da versioni completamente diverse, soprattutto nelle ultime 24 ore, in tanti hanno detto: Romero aspetta il Barcellona, Romero vuole andare al Barcellona, Romero chiede 7 milioni, 7,5, 8, ho letto tutte le cifre del mondo. Ieri vi ho detto in un video, secondo quelle che sono le mie informazioni che Romero non aspetta nessun club, perché Romero in questo momento non ha nessun patto col Barcellona, e vi ho detto, non è un altro Cancelo, nel senso che a dicembre Cancelo aspettava il Barça, non è il caso di Romero. Vi ho detto che il Barcellona di garanzia Romero non ne ha date, perché il Barça non è assolutamente certo ancora di prendere un centrale, e non è certo che quel centrale eventualmente sia Romero, perché dipenderà dalle uscite, serve un'uscita per prenderne uno.

In più, vi ho detto, Romero non chiede 7, 7,5, 8, non è vero. Qualcuno vi ha detto c'è già l'accordo tra club, Inter-Tottenham, manca l'accordo con Romero. Poi è venuto fuori nelle ultime 24 ore, ah ma Romero l'accordo con l'Inter. E allora perché Romero non lo fa le viste americhe? Perché Romero non diventa un giocatore dell'Inter? Vi spiego una cosa da quello che mi risulta: dal punto di vista del giocatore, Romero non chiede 7, 7,5, Romero chiede lo stipendio che prende al Tottenham. Questa è la richiesta. L'Inter da parte sua ha memorizzato, ma l'Inter sa di queste condizioni da più di una settimana. Per cui non è che Romero ha cambiato le sue richieste. L'Inter da giorni sa che queste sono le richieste di Romero. Oggi l'Inter, dopo aver preso John Stones, si sente più coperta ed è in una fase di valutazione. Deve decidere se vuole procedere su Romero e andare a chiudere l'operazione, oppure no. Ma l'Inter è al corrente di tutto, non solo lato Tottenham, ma anche lato giocatore. L'Inter è al corrente, deve decidere l'Inter se vuole andare a procedere su Romero oppure no. L'Inter le cifre le ha e non sono 7, 7,5. Oggi l'Inter non ha chiamato Romero e i suoi agenti per dire, ok, abbiamo un accordo, è fatta. L'Inter ha memorizzato le cifre. Questa è la situazione. È l'Inter che adesso decide se vuole procedere o meno. Ma chiaramente Romero non aspetta nessuno. Romero all'Inter ci andrebbe volentieri? Sì, ma se domani arriva un'altra squadra che mette i stessi soldi, Romero non ha patti né col Barcellona né con l'Inter né con nessuno. Questo è chiaro e deve essere assolutamente sacro. Poi, se l'Inter deciderà di procedere, probabilmente in base anche a quello che accadrà con Pavard, questo lo vedremo nei prossimi giorni e capiremo di più.