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Il mercato dell'Inter potrebbe entrare presto nel vivo. Dopo l'arrivo di Stones, l'Inter insegue altri giocatori e vuole accontentare Chivu, chiaro nella conferenza stampa di ieri.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Il mercato è un saliscendi, emotivo e commerciale. Produce momenti in cui ti sembra di osservare il panorama da un rooftop, magari quello dove l’Inter ieri ha invitato partner e investitori locali per un cocktail, e altri in cui devi dribblare le pozzanghere nell’estate bagnata di Hong Kong. È complicato non perdere l’equilibrio ma l’ambizione determina aspettative. E così l’arruolamento di John Stones, arrivato a parametro zero, è un piacere già dimenticato. L’obiettivo adesso è inserire in organico altri tre innesti di peso per ottenere un miglioramento globale. Almeno questo è il pensiero autorevole di Cristian Chivu, che ha usato toni garbati ma concetti decisi nella conferenza stampa di presentazione dell’amichevole contro il Manchester City".

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"Stones gli piace eccome ma non basta per sfidare l’Europa. Il riferimento è alla fascia destra, casella che era stata destinata a Palestra e poi all’israeliano Khalaili. Lì serve un titolare, perché Diouf ed eventualmente Luis Henrique non lo rasserenano come opzioni. Chivu ha chiesto ai dirigenti di comprargli Curtis Jones, che nel frattempo ha litigato con il compagno Szoboszlai durante un allenamento del Liverpool e già in tempi non sospetti ha detto sì all’Inter. Ma il mercato di Premier è una bolla dentro alla quale un grande acquisto alimenta il circuito bancario domestico: se Elliot Anderson, un bravo mediano ma non un talento raro, è passato dal Nottingham Forest al Manchester City per 135 milioni, poi Sandro Tonali si trasferisce dal Newcastle al Tottenham per 115. E un centrocampista abbastanza giovane come Jones, che è in scadenza di contratto, acquisisce a sua volta valore. Morale: il Liverpool per il momento non lo libera per meno di 40 milioni, scoraggiando dunque Oaktree".

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"La speranza dell’Inter è che i prezzi scendano favorendo operazioni alla Akanji, assoldato lo scorso primo settembre addirittura in prestito. Difficilmente si potrà arrivare agli ultimi secondi del mercato per Cristian Romero, che il Tottenham ha deciso di vendere a cifre importanti e che rimane un obiettivo concreto, o per l’esterno Spence, che invece il Tottenham potrebbe decidere di tenere in assenza di offerte gratificanti. Ma molto dipenderà dalle cessioni: l’arrivo di Romero non può prescindere dalla partenza di Pavard, che sta cercando di riconquistare allenatore e compagni per meritare una seconda possibilità; l’ultimo assalto a Jones è invece vincolato all’addio di Frattesi, che si sta allenando a buonissimi ritmi ma ha già chiesto di andare via", chiude Gazzetta.