Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il nome di Curtis Jones torna ad essere sempre più caldo in ottica Inter: il club nerazzurro nelle scorse ore è tornato a riallacciare i contatti col Liverpool per il centrocampista inglese, che torna ad essere un obiettivo molto concreto. Nella giornata di ieri, The Athletic ha riportato che i campioni d'Italia hanno fatto sapere, tramite intermediari, di essere disposti a pagare 35 milioni di euro per Jones.

Oggi, invece, spiega che, considerato che il Liverpool lo valuta intorno ai 40 milioni di euro, sembra sempre più probabile che si raggiunga un compromesso. Essendo nell'ultimo anno di contratto e senza progressi sul rinnovo, la separazione appare la soluzione più sensata per tutte le parti coinvolte. Jones, che faceva parte della nazionale inglese prima di essere escluso da Thomas Tuchel lo scorso novembre, aspira a essere considerato uno dei giocatori chiave piuttosto che un semplice membro della rosa, ed è difficile immaginare che ciò possa accadere con il nuovo allenatore Andoni Iraola.

Getty Images

Jones è poi apparso visibilmente arrabbiato al termine dell'ultima amichevole giocata contro il Wrexham giovedì: secondo The Athletic, evidentemente, ha considerato un'offesa essere stato ignorato come potenziale capitano per Tsimikas quando Szoboszlai è stato sostituito a New York.