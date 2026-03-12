L’ex Empoli è più giovane di quattro anni di Alisson e percepisce circa la metà dell’ingaggio del portiere del Liverpool

Il nome in pole position per il futuro della porta dell'Inter è Guglielmo Vicario . Il club nerazzurro ha già avuto dialoghi approfonditi con l'ex Empoli in uscita dal Tottenham e continua a lavorare per capire se e quando affondare.

Scrive il Corriere dello Sport: "L’avventura con la maglia degli Spurs sembra ormai al capolinea e questo ha acceso su di lui i riflettori di diverse squadre: toccherà capire se l’Inter sarà in grado, attraverso il lavoro che sta già facendo in queste settimane, di anticipare e battere la concorrenza.