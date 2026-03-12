Il nome in pole position per il futuro della porta dell'Inter è Guglielmo Vicario. Il club nerazzurro ha già avuto dialoghi approfonditi con l'ex Empoli in uscita dal Tottenham e continua a lavorare per capire se e quando affondare.
L’ex Empoli è più giovane di quattro anni di Alisson e percepisce circa la metà dell’ingaggio del portiere del Liverpool
Scrive il Corriere dello Sport: "L’avventura con la maglia degli Spurs sembra ormai al capolinea e questo ha acceso su di lui i riflettori di diverse squadre: toccherà capire se l’Inter sarà in grado, attraverso il lavoro che sta già facendo in queste settimane, di anticipare e battere la concorrenza.
Ausilio ha già incassato la disponibilità del giocatore a tornare in Serie A, punto di partenza comunque importante. Le alternative potrebbero portare a nomi dall’estero come quello di Lunin del Real Madrid o altri già sondati in Italia come Caprile, mentre rimane complicato ipotizzare l’assalto a Carnesecchi per quella che è ormai la valutazione del portiere dell’Atalanta.
