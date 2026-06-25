[...] Tuttavia in un mercato che può sorprendere — in negativo — in qualsiasi momento avere un piano B è fondamentale e in tal senso, per il cuore della difesa del futuro, potrebbe tornare d'attualità negli uffici di Viale della Liberazione il nome di Trevoh Chalobah, già nel mirino nerazzurro in altre sessioni di mercato. Centrale che piace anche a un'altra lombarda (il Como) e di proprietà di quel Chelsea che ha interrotto sul più bello l'idillio con Palestra. La rivale fastidiosa, quella che solo a nominarla ti fa venire gli incubi.