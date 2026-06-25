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calciomercato
Inter, ricordi Chalobah? Vecchia pista per la difesa, può tornare d’attualità se Solet…
C'è un vecchio nome a lungo accostato all'Inter che potrebbe presto tornare d'attualità: parliamo di Trevoh Chalobah, difensore inglese del Chelsea. La Gazzetta dello Sport spiega il perchè: "Nel grande libro dei rinforzi, o almeno dei potenziali tali, c'è sempre per la difesa il nome di Oumar Solet dell'Udinese.
[...] Tuttavia in un mercato che può sorprendere — in negativo — in qualsiasi momento avere un piano B è fondamentale e in tal senso, per il cuore della difesa del futuro, potrebbe tornare d'attualità negli uffici di Viale della Liberazione il nome di Trevoh Chalobah, già nel mirino nerazzurro in altre sessioni di mercato. Centrale che piace anche a un'altra lombarda (il Como) e di proprietà di quel Chelsea che ha interrotto sul più bello l'idillio con Palestra. La rivale fastidiosa, quella che solo a nominarla ti fa venire gli incubi.
Anche Chalobah conosce Milano, da grande frequentatore della fashion week, ma qui qualsiasi discorso (eventualmente) sarebbe tutto da impostare e comunque lì dietro è Solet che resta in pole e in cima alle preferenze interiste. Questa la certezza al momento; forte, però, quanto la volontà di evitare qualsiasi Palestra-bis".
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