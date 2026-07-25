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L’Inter ha raggiunto un accordo verbale con Yann Bisseck per un nuovo contratto a lungo termine fino a giugno 2031. Lo fa sapere Fabrizio Romano, che ha aggiunto anche ulteriori dettagli sul rinnovo del difensore tedesco.

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Bisseck ha accettato le nuove condizioni salariali e un contratto più lungo. La firma ufficiale non è imminente poiché i passaggi formali inizieranno nei prossimi giorni, ha spiegato l'esperto di mercato internazionale.