L’Inter ha raggiunto un accordo verbale con Yann Bisseck per un nuovo contratto a lungo termine fino a giugno 2031: ecco i dettagli.
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L’Inter ha raggiunto un accordo verbale con Yann Bisseck per un nuovo contratto a lungo termine fino a giugno 2031. Lo fa sapere Fabrizio Romano, che ha aggiunto anche ulteriori dettagli sul rinnovo del difensore tedesco.
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Bisseck ha accettato le nuove condizioni salariali e un contratto più lungo. La firma ufficiale non è imminente poiché i passaggi formali inizieranno nei prossimi giorni, ha spiegato l'esperto di mercato internazionale.
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