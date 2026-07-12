Il calciatore nerazzurro è una promessa che si è materializzata dopo il Mondiale per Club: Chivu ha deciso di trattenerlo e lui è andato in doppia cifra

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 14:32)

Non ci sono tutti gli altri uomini dell'attacco. Lautaro e Thuram sono ancora impegnati con i Mondiali, Bonny con la Costa D'Avorio è stato eliminato da un po' e allora nel primo giorno di ritiro l'unico uomo dell'attacco nerazzurro sarà Francesco Pio Esposito.

Un'estate all'insegna della famiglia per il giovane nerazzurro che ha appena vinto lo Scudetto e poi ha allenato giovani calciatori alla Voluntas Brescia e poi ha festeggiato con mamma, papà e fratelli il matrimonio della sorella Annamaria.

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Proprio di lui parla TS ricordando un'annata importante per il ragazzoneche è stato trattenuto all'Inter da Chivudopo un anno importante allo Spezia e lui è andato in doppia cifra alla prima stagione con la maglia dell'Inter. E ha pure trovato la convocazione nella nazionale maggiore con Gattuso e l'Italia che non è riuscita a conquistare i Mondiali. Le ultime due gare le ha giocate con Baldini in panchina e ha segnato due gol comunque decisivi per la vittoria nelle amichevoli di giugno.

Sarà a breve anche tempo di riparlare del rinnovo del ragazzo. "Lo stipendio attuale della punta si aggira intorno a 1.2 milioni di euro ed è il secondo più basso della rosa - dopo quello di Di Gennaro, il terzo portiere. L’Inter ha già manifestato la volontà di premiare Esposito per quanto fatto in campo, adeguando il suo stipendio al nuovo status. A giugno c’è stato anche il primo incontro tra il club e l’agente del giocatore, Giuffredi. La proposta interista sarebbe quella di allungare l’intesa dal 2030 al 2031 - idea che non incontra resistenze di sorta da parte dell’entourage di Esposito", si legge sul giornale sportivo.

C'è ancora da trattare sull'ingaggio. "Il procuratore chiederebbe 3 milioni (bonus inclusi) per il suo assistito. L’Inter preferirebbe stare più bassa e procedere al rialzo in modo più graduale. Da entrambe le parti, comunque, si respira grande ottimismo per arrivare a un’intesa".

(Fonte: TS)