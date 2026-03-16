Giorgio Perinetti, direttore generale dell'Athletic Palermo e un lungo passato nel calcio italiano, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Scudetto virtualmente all'Inter? Ormai sembra proprio di sì. La sconfitta del Milan consegna lo Scudetto ai nerazzurri, salvo clamorosi sviluppi credo che la squadra di Chivu vincerà il campionato".
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fcinter1908 news interviste Perinetti: “Scudetto virtualmente all’Inter. Bravo Chivu, ha dato qualcosa in più”
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Perinetti: “Scudetto virtualmente all’Inter. Bravo Chivu, ha dato qualcosa in più”
Il direttore generale dell'Athletic Palermo non ha dubbi dopo la sconfitta rimediata dal Milan contro la Lazio
Cosa hanno sbagliato Napoli e Milan?
"Il Napoli ha avuto una stagione molto complicata per via della serie di infortuni a cui è andato incontro. Conte sta cercando di rimettere in piedi il campionato con la qualificazione in Champions, credo che di più non si potesse chiedere. Il Milan invece ha giocato un buon campionato ma non era attrezzato per vincere. L'Inter ha l'organico più attrezzato di tutti".
Chivu ha vinto anche lo scetticismo iniziale.
"È un ragazzo preparato che ha saputo gestire bene tutto. E ha dato all'Inter qualcosa in più con competenza e attenzione".
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