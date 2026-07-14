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calciomercato
Inter, la risposta dello Strasburgo per Guela Doué: “In breve tempo si capirà se…”
Tra i giocatori seguiti dall'Inter per la fascia destra c'è anche il fratello del talento del Psg Desiré Doué. Lo Strasburgo non sembra volersi privare facilmente di Guela Doué.
"I contatti con il club francese per il 23enne Doué hanno, intanto, confermato quanto l’operazione sia complicata: al momento non c’è una reale apertura del venditore e, comunque, il prezzo sarebbe decisamente superiore rispetto a quanto pattuito per l’israeliano. Non basterebbero 25 milioni, ma bisognerebbe sfondare ampiamente quota 30: non è il prezzo a spaventare, anche perché resta comunque alto il gradimento sul fratello di Désiré. Se la stella del Psg, che fece a fette l’Inter di Inzaghi in finale di Champions 2025, oggi sogna il Mondiale con la Francia, Guela, di 2 anni più grande, ha difeso la Costa d’Avorio, terra della madre, e lì ha confermato certi tratti prevalentemente difensivi. Occupa la fascia con meno baldanza rispetto a quella che vorrebbe Chivu, ma sarebbe comunque adattabile e con doti fisiche non comuni. In brevissimo tempo si capirà se si potrà rompere il muro a Strasburgo o si sterzerà definitivamente verso altre strade: in ogni caso, i nerazzurri contano di fare in fretta esplorando le opzioni rimaste sul tavolo del ds Piero Ausilio e del presidente Beppe Marotta", riporta La Gazzetta dello Sport.
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