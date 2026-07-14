"I contatti con il club francese per il 23enne Doué hanno, intanto, confermato quanto l’operazione sia complicata: al momento non c’è una reale apertura del venditore e, comunque, il prezzo sarebbe decisamente superiore rispetto a quanto pattuito per l’israeliano. Non basterebbero 25 milioni, ma bisognerebbe sfondare ampiamente quota 30: non è il prezzo a spaventare, anche perché resta comunque alto il gradimento sul fratello di Désiré. Se la stella del Psg, che fece a fette l’Inter di Inzaghi in finale di Champions 2025, oggi sogna il Mondiale con la Francia, Guela, di 2 anni più grande, ha difeso la Costa d’Avorio, terra della madre, e lì ha confermato certi tratti prevalentemente difensivi. Occupa la fascia con meno baldanza rispetto a quella che vorrebbe Chivu, ma sarebbe comunque adattabile e con doti fisiche non comuni. In brevissimo tempo si capirà se si potrà rompere il muro a Strasburgo o si sterzerà definitivamente verso altre strade: in ogni caso, i nerazzurri contano di fare in fretta esplorando le opzioni rimaste sul tavolo del ds Piero Ausilio e del presidente Beppe Marotta", riporta La Gazzetta dello Sport.