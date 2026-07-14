Sfumati Palestra prima e Khalaili poi, la dirigenza nerazzurra è ancora alla ricerca del sostituto di Dumfries

Fabio Alampi Redattore 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 08:46)

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Sfumati - per motivi diversi - Palestra prima e Khalaili poi, l'Inter è ancora alla ricerca del sostituto di Dumfries. La priorità di questa fase del mercato dei nerazzurri è chiara: serve un nuovo esterno destro, e serve trovarlo quanto prima.

Nonostante questo, secondo Tuttosport, nell'ambiente si respira un cauto ottimismo: "Ora il primo obiettivo per la fascia destra ha proprio un prezzo di base di 35 milioni - dunque molto alto -, ovvero la cifra richiesta dallo Strasburgo per Guela Doué, nel mirino anche del Milan. L'ivoriano, fratello del francese Desiré, è un elemento considerato pronto anche se sembra più adatto a una linea a quattro e non ha nel dribbling e nella fase offensiva i suoi punti di forza. Doti che invece ricerca Chivu e che avevano sia Palestra che Khalaili.

In questo senso sembra più "vicino" come caratteristiche Belghali del Verona, valutato 15 milioni e già seguito in inverno, ma evidentemente non una prima scelta. Piuttosto attenzione a Molina dell'Atletico (offerto da intermediari), Spence del Tottenham - la new entry - con costi però importanti e Vanderson del Monaco. Fra gli outsider Read del Feyenoord, mentre sullo sfondo resta Ndoye del Nottingham Forest, lui però da "inventare" come quinto di destra e soprattutto valutato 40 milioni. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro, c'è ottimismo di trovare finalmente la pedina definitiva entro 7-10 giorni".