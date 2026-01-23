C'è stato sicuramente un incontro martedì tra gli agenti del giocatore e i dirigenti dell'Inter ma Dibu Martinez non è l'unico nome sulla lista dei portieri del futuro del club nerazzurro.

Gianluca Di Marzio a Skysport è tornato a parlare dell'argentino e ha spiegato che ci sono anche altri nomi presi in considerazione: Vicario, Caprile e anche Carnesecchi, secono quanto riportato dal giornalista.