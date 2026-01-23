C'è stato sicuramente un incontro martedì tra gli agenti del giocatore e i dirigenti dell'Inter ma Dibu Martinez non è l'unico nome sulla lista dei portieri del futuro del club nerazzurro.
Sky – Ecco quando l’Inter decide sul portiere. Da Dibu Martinez a Carnesecchi: i nomi in lista
L'incontro con l'agente di Martinez e poi tutte le altre idee prese in considerazione dal club nerazzurro per il post Sommer
Gianluca Di Marzio a Skysport è tornato a parlare dell'argentino e ha spiegato che ci sono anche altri nomi presi in considerazione: Vicario, Caprile e anche Carnesecchi, secono quanto riportato dal giornalista.
"L'argentino rappresenta l'affidabilità dell'esperienza ma guadagna cifre molto importanti. Per lui ci sarebbe un programma biennale qualora andassero bene per lui i parametri di stipendio imposti da Oaktree. L'Inter sceglierà tra i primi di marzo e metà marzo se andare su di lui o concentrarsi sugli altri nomi della lista", ha aggiunto l'esperto di mercato.
(Fonte: SS24)
