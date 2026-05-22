"Chivu ha vinto in Italia, ma se il percorso in Europa dell’Inter si è interrotto bruscamente è anche perché la squadra nerazzurra ha evidenziato di patire la minor cilindrata rispetto alle rivali. Chivu, per imporre il suo gioco, più verticale e meno codificato rispetto al predecessore, già l’estate scorsa aveva immaginato di disegnare un’Inter diversa, passando dal 3-5-2 al 3-4-2-1, inserendo un giocatore di fantasia e velocità in attacco (Lookman), ma anche un mediano box-to-box capace di dare alla squadra un volto più fisico in mezzo al campo. Il prescelto era Koné e per una notte di metà agosto il francese era stato di fatto a un passo dall’Inter, prima del “no” arrivato dalla proprietà della Roma", si legge su Tuttosport.