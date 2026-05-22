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Inter, rivoluzione in mezzo: due nomi su tutti. L’idea di Chivu tra nuovo modulo e…Champions
Quella che accompagnerà l'Inter sarà un'estate ricca di cambiamenti. Tanti i giocatori in scadenza che saluteranno, alcuni hanno già le valigie in mano. Chiaro che serviranno diversi innesti dal mercato e serviranno anche giocatori con caratteristiche diverse rispetto a quelli attualmente in rosa, soprattutto a centrocampo dove due nomi su tutti potrebbero vestire la maglia nerazzurra in estate.
"Chivu ha vinto in Italia, ma se il percorso in Europa dell’Inter si è interrotto bruscamente è anche perché la squadra nerazzurra ha evidenziato di patire la minor cilindrata rispetto alle rivali. Chivu, per imporre il suo gioco, più verticale e meno codificato rispetto al predecessore, già l’estate scorsa aveva immaginato di disegnare un’Inter diversa, passando dal 3-5-2 al 3-4-2-1, inserendo un giocatore di fantasia e velocità in attacco (Lookman), ma anche un mediano box-to-box capace di dare alla squadra un volto più fisico in mezzo al campo. Il prescelto era Koné e per una notte di metà agosto il francese era stato di fatto a un passo dall’Inter, prima del “no” arrivato dalla proprietà della Roma", si legge su Tuttosport.
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"Chivu e il club nerazzurro, però, nonostante la vittoria di scudetto e Coppa Italia col “solito” 3-5-2, non hanno riposto nel cassetto la voglia di dare un volto nuovo alla squadra per tornare nell'élite della Champions. Per farlo, però, serviranno centrocampisti di spessore europeo, come lo sono Koné e Curtis Jones del Liverpool, abituato ai ritmi frenetici della Premier".
"L’Inter ovviamente non dimentica il suo grande sogno per il mercato 2026, ovvero Nico Paz, ma l’argentino rimane un obiettivo difficile da centrare e molto passerà dalla volontà o meno di Mourinho di tenerlo con sé. Dunque Koné primo tassello per il centrocampo, come ribadito dal tecnico nella riunione di martedì in sede con la dirigenza".
"Jones a seguire, con l’inglese che per caratteristiche potrebbe rappresentare quello che non è riuscito a essere Frattesi in questa stagione, ovvero il jolly per provare più spesso il 3-4-2-1. Entrambi potrebbero serenamente adattarsi al 3-5-2, ma potrebbero offrire quelle alternative tattiche che Chivu ricerca. Koné potrebbe affiancare Calhanoglu, liberandolo da alcune incombenze difensive, Jones potrebbe essere schierato come uno dei due trequartisti, permettendo a Chivu di non rinunciare né a Lautaro né a Thuram."
(Tuttosport)
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