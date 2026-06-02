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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Romano: “Non 25, ecco la cifra esatta della clausola di Dumfries! Real favorito e lui…”
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Inter, Romano: “Non 25, ecco la cifra esatta della clausola di Dumfries! Real favorito e lui…”
Emergono ulteriori dettagli per quanto riguarda la clausola rescissoria di Denzel Dumfries e aggiornamenti sul futuro dell'esterno
Emergono ulteriori dettagli per quanto riguarda la clausola rescissoria di Denzel Dumfries e aggiornamenti sul futuro dell'esterno dell'Inter.
Come spiega Fabrizio Romano, la vera clausola rescissoria di Denzel Dumfries vale 20 milioni di euro, non 25.
Il Real Madrid è favorito e già parla coi suoi agenti, il Liverpool è interessato da mesi e ora lo rimane anche senza Arne Slot. Ma Dumfries dà priorità al Real… almeno finora.
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