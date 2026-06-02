Inter molto attiva sul mercato, in tutti i reparti: dal futuro di Denzel Dumfries a Marco Palestra, Oumar Solet e Curtis Jones

Marco Astori Redattore 2 giugno - 19:18

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Inter molto attiva sul mercato, in tutti i reparti: dal futuro di Denzel Dumfries a Marco Palestra, Oumar Solet e Curtis Jones, ecco le ultime novità da Sky Sport.

"L'interesse del Real Madrid per Dumfries è concreto - spiega Luca Marchetti: esiste una clausola che vale entro i primi 15 di luglio e il prezzo è già fissato. Nel caso in cui partisse Dumfries, e l'Inter questi segnali li ha già ricevuti, è aperta la corsa per Palestra. La prima offerta è da 40 milioni più 5 di bonus e non basta: l'Inter questo lo sa già perché è stata già recapitata all'Atalanta e l'Atalanta ha detto che non bastano, vuole un'offerta col 5 davanti.

Ma l'Atalanta è disposta a parlare: Palestra è sicuramente un obiettivo dell'Inter. L'interesse non scemerà, molto dipenderà anche da lui: se dovesse irrompere il City, avrebbe un vantaggio economico non indifferente: questo l'Inter lo sa e cerca di anticipare le mosse. Ma non è un testa a testa col City al momento.

In porta Provedel è un nome interessante: tra domani e dopo è previsto un incontro tra gli agenti e la Lazio per capire le modalità d'uscita. Poi c'è Solet, che piace molto all'Inter: l'ok del giocatore c'è già, bisogna capire se si trova facilmente un accordo con l'Udinese. A centrocampo l'obiettivo dichiarato è Jones, ma c'è grande distanza tra domanda e offerta: il Liverpool chiede 30, la prima offerta dell'Inter è da 20. E gli incontri che ci sono stati finora non sono stati fruttuosi in questo senso".