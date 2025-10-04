Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha raccontato un retroscena riguardante Davide Frattesi e la possibilità di un addio all'Inter nell'ultima sessione di mercato.
"Frattesi ha avuto serie possibilità di arrivare in Premier League in estate: è stato un obiettivo serissimo del Newcastle. Era l'obiettivo numero due dopo Ramsey, affare che non è stato facile con l'Aston Villa: il Newcastle aveva approcciato l'entourage di Frattesi per capire le possibilità di portarlo in Inghilterra, poi ha chiuso per Ramsey.
Posso dirvi che negli ultimi giorni di mercato il Newcastle ha chiamato ancora per Frattesi per chiedere le condizioni di un'eventuale operazione last-minute: l'Inter voleva trattenerlo ma in caso di grossa proposta la situazione sarebbe cambiata. Poi, visto l'infortunio non grave di Tonali, gli inglesi hanno deciso di investire su Woltemade".
