Il Giorno – Inter, “un fantasma” e il mistero Frattesi. Chivu può risolvere così

Il quotidiano parla del centrocampista e del suo impiego centellinato rispetto ad altri colleghi della mediana

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 15:32)

Questa volta non era solo una metagora. Cristian Chivu lo ha spiegato in conferenza stampa, se non ha impiegato Davide Frattesicontro lo Slavia Praga è perché ha un problema allo stomaco che lo aveva fermato anche col Cagliari. "Poche parole per togliere ogni dubbio, e chiudere un caso. Anzi, confermare un mistero. Il soggetto è Davide Frattesi, la voce quella di Cristian Chivu. Con lo Slavia Praga il romano era atteso in campo. Sin dal primo minuto, poi a gara in corso. Quando anche in un match largamente indirizzato il classe 1999 è rimasto seduto in panchina, il dubbio è venuto", scrive il quotidiano Il Giorno sulle sue pagine sportive a proposito del centrocampista italiano.

Frattesi è quindi ora candidato per la gara contro la Cremonese. Però la sua storia si ripete. Perché aveva pochi minuti con Inzaghi e anche adesso ha giocato solo 72 minuti in totale tra CL e campionato. Eppure Chivu ha fatto delle turnazioni, specie in mezzo al campo.

"La storia di Frattesi con l’Inter, dopo lo Scudetto, pare questa. Lunghi bui, qualche luce, come l’indimenticabile gol decisivo con il Barcellona. Il mugugno prolungato di chi scende e sale, e quando pare trovare una collocazione, si ritrova di nuovo sul fondo. Tra il tecnico piacentino e il romeno poco è cambiato. Anzi. In mediana solo Andy Diouf ha giocato meno. Se Frattesi è il mistero, il francese è il “fantasma“ di questo avvio di stagione. Novanta minuti il 16 agosto, ma in maglia Lens. Undici il 25 con il Torino a gara ampiamente determinata. Con questo Calhanoglu, con i senatori Barella e Mkhitaryan, e con il jolly Sucic, difficile trovare posto oggi. Soprattutto se anche Piotr Zielinski si mette a scalare le gerarchie dopo il flop dello scorso anno, per quanto con una prestazione tutt’altro che eccezionale contro lo Slavia", scrive QN.

E allora Chivu potrebbe trovare un nuovo modo di impiegare Frattesi. "Alla fine, il mistero Davide Frattesi dovesse risolversi con un inserimento alle spalle di Lautaro Martinez dopo

lo stop di Marcus Thuram? Da “mal di pancia“ a soluzione: il passo è lungo, ma non impossibile", conclude il giornale.

(Fonte: Il Giorno, QS)