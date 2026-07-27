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Giorni caldi per quanto riguarda la trattativa tra Inter e Tottenham per Cristian Romero: i nerazzurri vogliono chiudere per il difensore argentino, e proseguono i contatti tra le parti.

Getty Images

Secondo Tuttosport, la dirigenza interista ha mosso un primo passo significativo: "Il "Cuti" ha aperto al trasferimento all'Inter, va trovata però l'intesa sull'ingaggio (a Londra prende 6,5 netti, l'Inter offre 5 più bonus), ma non sembra il problema principale. Piuttosto il club nerazzurro dovrà accontentare il Tottenham. Gli inglesi partono da una valutazione di 50 milioni, ma gli agenti di Romero hanno fatto capire all'Inter che la cifra per accontentare il club di De Zerbi potrebbe essere più bassa. Di sicuro l'Inter, avendo messo in cima alla lista degli obiettivi Romero, ha deciso di presentarsi dal Tottenham con una proposta di acquisto a titolo definitivo e non in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Formula gradita ai londinesi. I nerazzurri metteranno sul piatto 40 milioni, da capire se saranno 35 più bonus, o se la base sarà proprio da 40 milioni più bonus".