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a settimana, al massimo una decina di giorni. È il tempo che si è data l'Inter per sbloccare l'operazione Romero, altrimenti si cambierà obiettivo

Non è un segreto che l'Inter abbia puntato con decisione su Cristian Romero per rinforzare la propria difesa. Una trattativa complicata, ma non impossibile: c'è apertura sia da parte del giocatore che del Tottenham, tocca ora ai nerazzurri trovare gli argomenti giusti per convincere tutte le parti coinvolte e chiudere l'affare. L'intenzione è quella di trovare l'intesa quanto prima, come scrive il Corriere dello Sport: "".

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"La disponibilità di Romero è già stata incassata. Assodata la sua volontà di lasciare gli Spurs, tornare in Italia è una prospettiva che lo alletta. A Londra, però, è abituato bene. Nel senso che il Tottenham gli garantisce 6 milioni abbondanti a stagione ed il suo contratto è in scadenza nel 2029. L'Inter vorrebbe fermarsi a quota 5, magari con il corredo di qualche bonus. Ed è chiaro che il vincolo dovrà essere quadriennale o quinquennale.

[...] Tornando agli Spurs, sono stati loro a proporre Romero, nel momento in cui l'Inter si è informata per Spence. L'Inter ha voluto approfondire il discorso e così c'è stata la prima richiesta, ovvero 50 milioni: tanti, probabilmente troppi, ma comunque il club nerazzurro non si è alzato dal tavolo. Anzi, ha iniziato la sua partita. Anche con la società londinese, evidentemente, l'obiettivo è abbassare l'asticella. La speranza è di scendere attorno ai 40 milioni, con i soliti bonus utili per "oliare" gli ingranaggi. Intanto il Tottenham ha apprezzato il fatto che l'Inter non intenda partire da un prestito con obbligo di riscatto, ma voglia acquistate Romero a titolo definitivo".

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"A sostenere Marotta e Ausilio c'è pure Oaktree. Nel senso che la proprietà ha dato il via libera all'eccezione rispetto ai parametri standard. Non è una novità, era già successo con Lookman, Konè e Palestra, anche se poi nessuno di questi affari è andato in porto. È la dimostrazione, però, della disponibilità a venire incontro alle esigenze tecniche della squadra".