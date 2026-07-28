Secondo La Gazzetta dello Sport, con l'arrivo di Stones l'Inter potrebbe aver sistemato il reparto. Dipende da Pavard
ESCLUSIVA FCINTER1908 / Inter, doppia novità sugli sponsor: manica e...addio Betsson
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiL'Inter sistema la difesa prendendo Stones a parametro zero e completando così il reparto. Romero, a lungo inseguito e trattato, sembra essere ora più lontano.
Come scrive La Gazzetta dello Sport, "All’Inter Stones ritroverà Akanji, col quale ha condiviso tre stagioni in Inghilterra, ma adesso è molto più complicato che possa incontrare in nerazzurro anche Cristian Romero. La pista che portava all’argentino del Tottenham, infatti, si è raffreddata. Le richieste economiche troppo elevate (sue a livello di stipendio e degli Spurs per il cartellino) hanno fatto virare i nerazzurri proprio su Stones col quale invece l’intesa sull’ingaggio è stata trovata in tempi ben più ragionevoli. Con Stones la difesa dell’Inter può dirsi sistemata perché il colpo pronto e d’esperienza è servito. E perché in rosa c’è ancora quel Benjamin Pavard, la cui permanenza potrebbe evitare un’altra entrata lì dietro. Lo stipendio da 5 milioni è un bel macigno e all’Inter non dispiacerebbe alleggerirsi. Ma finché non arriva un’offerta adeguata...".
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