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L'arrivo di Stones esclude quello di Romero? È questa la domanda che si pongono ora i tifosi dell'Inter. Il difensore argentino è stato e rimane sulla lista di mercato dei nerazzurri, ma al momento si è deciso di puntare sull'inglese. Tuttosport fa il punto della situazione: "La domande che gira nell'ambiente da lunedì è però una sola: la trattativa per Cristian "Cuti" Romero è quindi saltata? L'Inter in verità sta continuando a parlare con gli agenti del difensore argentino, offerto - va ricordato - un paio di settimane fa dal Tottenham. Il problema, per l'Inter, sono però le richieste economiche sia del club inglese (50 milioni di partenza) e del giocatore che a Londra percepisce 6.5 milioni fino al 2029. Il ds Ausilio ha trattato - e sta trattando - con l'entourage di Romero, ma le richieste, anche per le commissioni, sono state finora molto alte".

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"La cessione di Pavard, potrebbe quindi aprire un varco per Romero? Difficile dirlo oggi, anche perché l'argentino è nel mirino di altri club, Barcellona in primis (ma deve essere prima ceduto un difensore). Però se il Tottenham dovesse accettare una proposta da 40 milioni e il giocatore un ingaggio alla Pavard, dunque non superiore ai 5 milioni, allora chissà. Di certo, si tratta evidentemente di un'operazione da agosto inoltrato, quando i prezzi caleranno e si potrebbe palesare delle opportunità per Pavard. La sensazione, comunque, rimane quella che se dovesse partire il francese, l'Inter andrebbe su un profilo low-cost, come l'Acerbi del 2022, ma più giovane".