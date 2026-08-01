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L'Inter prosegue la caccia a Romero e continua a trattare col Tottenham per il difensore argentino. E anche per il centrocampista del Liverpool Curtis Jones.

Getty Images

"Per Romero contatti continui, l'inter lavora per un prestito oneroso, con obbligo di riscatto, un po' la soluzione alla Akanji dello scorso anno. In casa Tottenham preferirebbero una cessione a titolo definitivo in questa sessione. L'Inter è vigile. Anche per l'accordo con lo stesso giocatore manca ancora qualcosina. L'altro profilo che piace è sempre quello di Jones. È una trattativa anche questa che potrebbe decollare se si verificasse però un'uscita, quella più probabile è relativa a Frattesi", riporta Sportmediaset.