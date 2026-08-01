VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così del mercato in entrata dell'Inter: "Quello che posso dirvi è che l'Inter è su due chiodi fissi. L'Inter vuole perseguire quei due obiettivi, Romero e Jones.

Poi parleremo dell'esterno, ma loro sono due chiodi fissi che appartengono ad un modo di pensare il mercato che fa parte di alcune strategie: inizialmente eri su Palestra e Khalaili, ora hai messo da parte per il momento la fascia e hai bisogno di fare due uscite.

Conviene a Frattesi andare a giocare e il discorso vale anche per Pavard: poi avrai il tempo giusto per completare l'organico e cogliere qualche occasione".