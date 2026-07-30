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Oggi è il giorno di John Stones all'Inter. L'arrivo del difensore ex City non chiude, però, la porta a un altro colpo in difesa per Chivu.

"Nel giorno delle visite mediche di John Stones, in arrivo dal City a parametro zero, l’Inter pensa ancora al grande colpo in difesa. Tra i nerazzurri e Cristian Romero la trattativa è ancora in piedi e apertissima, con distanze minime. Tra Inter e Tottenham si può chiudere intorno ai 40 milioni di euro, nonostante la richiesta degli Spurs di ritoccare leggermente l’offerta. Tra i campioni d’Italia e il centrale argentino, invece, la distanza è molto più ridotta di quanto si pensasse: al momento ballano 500 mila euro, Romero a Londra percepisce uno stipendio da 5,5 milioni di sterline più 0,5 di bonus. Al cambio circa 6,4 milioni di euro: la proposta dell’Inter, dunque, è leggermente inferiore all’ingaggio attuale del calciatore.

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Con l’entourage del giocatore non ci sarebbero problemi a trovare un’intesa sulle commissioni. La concorrenza principale per l’Inter arriva sempre da Londra, sponda Arsenal, ma sul giocatore c’è anche l’Atletico Madrid. L’arrivo di Romero presuppone a questo punto l’uscita di Pavard", spiega il Corriere dello Sport.