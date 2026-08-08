Secondo Sportmediaset l'Inter deve cedere un elemento in mezzo al campo prima di poter puntare al centrocampista del Liverpool

Andrea Della Sala
Pavard Frattesi

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L'Inter deve cedere una pedina per poter poi cercare di inserire Curtis Jones a centrocampo. Ecco chi potrebbe sbloccare il mercato dei nerazzurri secondo Sportmediaset:

Ausilio

Cosa serve per sbloccare il mercato? Serve l'uscita di Davide Frattesi perché il mercato dell'Inter ruota attorno al nome di Davide Frattesi. Perché? Perché l'obiettivo Romero sembra essere ormai sfumato. È un duello spagnolo tra Atletico Madrid, in vantaggio sul Barcellona, che ha altre priorità, anche se poi. Perché Frattesi? Perché l'Inter in questo momento vorrebbe affondare il colpo per Jones in uscita dal Liverpool, ma per una questione numerica di ingaggi, di numero di giocatori a centrocampo, non può farlo, come detto, senza l'uscita di Frattesi.

Curtis Jones

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