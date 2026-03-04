C’è solo un giocatore in scadenza in casa Inter che ha chance di restare a Milano anche nella prossima stagione. A svelarlo è stato Andrea Paventi a Sky Sport:
“Dei 5 in scadenza l’unico che può rinnovare è Mkhitaryan, anche per come gioca l’Inter, coi tre centrocampisti e per com’è composta la rosa.
Poi bisognerà capire la volontà di Calhanoglu e dell’Inter su di lui, l’ingaggio andrebbe ridotto”, ha spiegato il giornalista.
