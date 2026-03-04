Attenzione al futuro di Yann Sommer, è spuntata una nuova ipotesi in casa Inter, secondo quanto riportato da Sky Sport.
Mercato, Sky sorprende tutti: “Sommer può restare all’Inter, ecco come!”
Attenzione al futuro di Yann Sommer, è spuntata una nuova ipotesi in casa Inter: l'ha svelata Sky Sport in queste ore
Queste le informazioni di Andrea Paventi sul portiere svizzero, in scadenza al 30 giugno 2026: “Sommer ha una chance di rimanere da secondo per me.
Sommer ha delle richieste anche dalla Svizzera, non gli dispiacerebbe tornare dalle parti di casa. I numeri comunque dicono che nessuno in Europa ha avuto i clean sheet dell’Inter e li ha avuti con Sommer in porta”, ha spiegato.
