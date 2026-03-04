FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Sky sorprende tutti: “Sommer può restare all’Inter, ecco come!”

calciomercato

Mercato, Sky sorprende tutti: “Sommer può restare all’Inter, ecco come!”

Mercato, Sky sorprende tutti: “Sommer può restare all’Inter, ecco come!” - immagine 1
Attenzione al futuro di Yann Sommer, è spuntata una nuova ipotesi in casa Inter: l'ha svelata Sky Sport in queste ore
Alessandro Cosattini Redattore 

Mercato, Sky sorprende tutti: “Sommer può restare all’Inter, ecco come!”- immagine 2
Getty Images

Attenzione al futuro di Yann Sommer, è spuntata una nuova ipotesi in casa Inter, secondo quanto riportato da Sky Sport.

Mercato, Sky sorprende tutti: “Sommer può restare all’Inter, ecco come!”- immagine 3
Getty Images

Queste le informazioni di Andrea Paventi sul portiere svizzero, in scadenza al 30 giugno 2026: Sommer ha una chance di rimanere da secondo per me.

Mercato, Sky sorprende tutti: “Sommer può restare all’Inter, ecco come!”- immagine 4
Getty Images

Sommer ha delle richieste anche dalla Svizzera, non gli dispiacerebbe tornare dalle parti di casa. I numeri comunque dicono che nessuno in Europa ha avuto i clean sheet dell’Inter e li ha avuti con Sommer in porta”, ha spiegato.

Leggi anche
Inter, Palestra rimane il preferito per la destra. Ma può spuntare un nome a sorpresa
In Francia – L’Inter spinge per Solet: ad aprile incontro a Milano! Le ultimissime

© RIPRODUZIONE RISERVATA