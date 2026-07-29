GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

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Uno dei temi di mercato più insistenti in casa Inter è la ricerca di un esterno che possa raccogliere la pesante eredità di Dumfries: dopo che sono sfumate le piste Palestra e Khalaili, la dirigenza nerazzurra ha iniziato a valutare diversi profili, ma la verità è che nessuno, al momento, convince al 100%.

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Tra i nomi emersi c'era anche quello di Djed Spence del Tottenham, ma il Corriere dello Sport spiega perchè anche lui è stato scartato: "Passando alla fascia destra, la verità è che l'Inter non ha ancora individuato il profilo giusto. Accantonato Palestra, il piano B era Khalaili, che però non ha superato le visite di idoneità. A quel punto è spuntata l'idea Spence, protagonista al Mondiale con l'Inghilterra. Ma anche lui è stato accantonato, visto che non ha molto senso spendere oltre 30 milioni per un giocatore che non ha esattamente le caratteristiche desiderate".