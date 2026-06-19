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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, QS: “Smentiscono ma Bastoni può davvero partire e l’Inter lo sostituirebbe con…”
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Mercato, QS: “Smentiscono ma Bastoni può davvero partire e l’Inter lo sostituirebbe con…”
Qualche dubbio persiste sul fronte Bastoni il quale, al di là delle smentite di circostanza, potrebbe davvero partire
Dopo la telenovela con il Barcellona, Alessandro Bastoni è tornato di nuovo al centro delle voci di mercato: stavolta è il Real Madrid ad essersi messo sulle tracce del difensore dell'Inter.
"Qualche dubbio persiste sul fronte Bastoni il quale, al di là delle smentite di circostanza, potrebbe davvero partire con destinazione Spagna. Sul 27enne difensore (scadenza nel 2028) c’è stato il forte interesse del Barcellona ma ora è il Real Madrid (su esplicita richiesta di Mourinho) a farsi avanti.
Bastoni non è incedibile ma servono non meno di 70 milioni. L’Inter potrebbe sostituire l’azzurro con Ndicka, centrale ivoriano della Roma: prezzo di partenza 30 milioni", spiega il Quotidiano Sportivo.
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