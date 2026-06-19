Il ragazzo di Buccinasco ha già deciso, tant’è che Marotta e Ausilio mai hanno pensato seriamente ad altre candidature

Marco Astori Redattore 19 giugno 2026 (modifica il 19 giugno 2026 | 18:16)

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Marco Palestra è sempre più vicino all'Inter: ieri è andato in scena un incontro decisivo tra i nerazzurri e l'Atalanta in cui si sono mossi passi importanti per la buona riuscita della trattativa.

E Palestra, come racconta Il Giorno, è sempre stato l'unico obiettivo in viale della Liberazione: "In attesa dell’accordo, il giocatore continua a dare priorità all’Inter e ad oggi non ha ascoltato né preso in considerazione altre offerte: eppure le big della Premier League (dal City al Chelsea) sono sempre alla finestra.

Ma il ragazzo di Buccinasco ha già deciso (tant’è che Marotta e Ausilio mai hanno pensato seriamente ad altre candidature nonostante l’ipotesi di scambio Frattesi-Cambiaso con la Juve)".