Il fantasista argentino rimane il grande obiettivo di mercato della dirigenza nerazzurra: difficile, ma non impossibile

Fabio Alampi Redattore 5 dicembre 2025 (modifica il 5 dicembre 2025 | 10:02)

Dopo una brillantissima stagione d'esordio in Serie A, Nico Paz si sta ulteriormente affermando come uno dei migliori talenti del nostro campionato. 5 gol, 5 assist e prestazioni da applausi: il fantasista argentino sta trascinando il Como con il suo talento cristallino, e da tempo ci si interroga su quale potrà essere il suo futuro. Il Real Madrid, come noto, ha la possibilità di riportarlo in Spagna a una cifra già stabilita la scorsa estate, ma non è detto che questo sarà il destino del classe 2004.

Il sogno dell'Inter — Chi insegue Nico Paz da mesi e mesi è l'Inter. I nerazzurri non hanno mai nascosto l'interesse per il giocatore, consapevoli però delle difficoltà legate a questa eventuale operazione. La dirigenza interista, tuttavia, coltiva ancora questo sogno, come scrive Tuttosport: "L'Inter non smette di tenere d'occhio Nico Paz. D'altronde i dirigenti nerazzurri Ausilio e Baccin da più di un anno e fin da tempi non sospetti sono sulle tracce di quello che nel frattempo è diventato uno dei principali top player del nostro campionato. [...] Lo sa bene - a proposito di campioni argentini - pure Javier Zanetti, che stravede per il classe 2004".

Il Real Madrid e il fattore decisivo — "Peccato che però si debbano fare i conti con la società più vincente e potente al mondo: quel Real Madrid che resta l'unica vera detentrice delle prestazioni del gioiello biancoblù, visto che gli spagnoli vantano una recompra valida fino al 2027 a cifre irrisorie (10 milioni) in relazione al valore del giocatore. Senza dimenticare che - qualora non lo riportassero all'ovile e il Como dovesse cederlo altrove - ai madrileni spetta pure il 50% sulla rivendita. E così il destino del Diez è in mano a Florentino Perez, che appare pronto a riprendersi Nico. Non subito come filtra sui media iberici, bensì a fine stagione dato che l'opzione di riacquisto è valida soltanto dall'1 al 15 di luglio.

Paz, però, vuol essere protagonista. Tradotto: se deve tornare al Real, chiede che ci sia un progetto improntato su di lui. Non vuole essere uno di tanti, col rischio di ammuffire in panchina. E qui entrano in gioco le chance italiane. Quelle del Como che punta a trattenerlo - soprattutto in caso di approdo in Europa - un altro anno sul Lago e quelle dell'Inter, qualora i Blancos dovessero riacquistarlo per venderlo al miglior offerente. A quel punto - statene certi - l'Inter proverà a giocarsi le proprie carte, al netto della ricca concorrenza della Premier League".