Come spiega La Gazzetta dello Sport, "l’idea di Oaktree, supportata dalla dirigenza, è ringiovanire la rosa e progettare investimenti a medio-lungo termine. Il principale obiettivo per la difesa oggi è Oumar Solet, esploso nell’Udinese dopo un’ottima parentesi al Salisburgo: la valutazione intorno ai 25 milioni potrà essere raggiunta attraverso la cessione di un giovane dell’Under 23. Più sfumata è la posizione di Evan N’Dicka, che piace molto a Chivu: può essere un ottimo ricambio per Bastoni o anche giocare centrale, se Akanji verrà spostato a destra".